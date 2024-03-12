Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Antusiasme Masyarakat di Pasar Ramadhan Benhil, Rela Antre untuk Takjil

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |18:13 WIB
Antusiasme Masyarakat di Pasar Ramadhan Benhil, Rela Antre untuk Takjil
JAKARTA - Antusias masyarakat di Pasar Ramadhan, Bendungan Hilir (Benhil) Jakarta Pusat begitu terasa di hari pertama ibadah puasa pada Ramadhan 1445 Hijriah, Selasa (12/3/2024).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia pukul 17.15 WIB, Pasar yang muncul setiap bulan Ramadhan itu dipenuhi masyarakat yang ngabuburit mencari makanan untuk berbuka puasa. Mereka rela mengantre untuk mendapatkan makanan di pasar tersebut untuk berburu takjil.

Tepat dipelataran Polsub Sektor Bendungan Hilir, Polsek Tanah Abang, Pasar Ramadhan itu begitu dipenuhi oleh masyarakat yang mencari makanan berbuka puasa.

Seperti Tina (26), dirinya sengaja keluar rumah untuk mencari makanan santapan berbuka puasa.

"Di sini lengkap ya, minuman makanan ringan, berat juga ada. Tiap tahun pas Ramadhan pasti kesini sih (Pasar Ramadhan Benhil)," ucap Tina kepada MNC Portal Indonesia.

Di sisi lain, seorang pedagang gorengan bernama Rosa (50) mengungkapkan di hati pertama puasa, antusiasme masyarakat menjadikan ramainya Padar Ramadhan menjadi ramai.

"Biasa hari pertama ramai. Hari ini datangan sudah habis. Disini buka dari jam 13.00 WIB, dan mulai pada tutup pas Magrib," ucap Rosa.

(Khafid Mardiyansyah)

      
