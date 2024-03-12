Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PKS Juara Pileg DPRD DKI Jakarta 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |13:34 WIB
PKS Juara Pileg DPRD DKI Jakarta 2024
A
A
A

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan perolehan suara tertinggi dalam Pemilihan legislatif (Pileg) DPRD DKI Jakarta 2024. PKS mampu mengalahkan PDIP dan Gerindra yang pada Pemilu 2019 kemarin, berada di atasnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, PKS memperoleh suara sebanyak 1.012.087 suara. Dengan perolehan ini, PKS mengantongi 18 kursi DPRD DKI.

Selanjutnya, PDI Perjuangan menempati peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 850.120 suara. Partai yang sebelumnya menjadi pemenang Pemilu DPRD DKI ini harus puas mengantongi 15 kursi.

Partai Gerindra menduduki peringkat ketiga dengan perolehan suara sebesar 713.981 suara. Dengan perolehan ini, Gerindra berhak mendapat 14 kursi.

Di peringkat selanjutnya, Partai Nasdem dengan perolehan 545.406 dan mendapat 11 kursi. Partai Golkar menyusul di peringkat Kelima dengan jumlah 517.813 perolehan suara dan mendapat 10 kursi.

Peringkat Keenam ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan 483.379 suara, dengan jumlah 10 kursi yang berhasil di dapatkan. Berikutnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan 455.895 suara, dan mendapat kursi 10 kursi.

Halaman:
1 2
      
