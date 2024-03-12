Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU DKI Sahkan Suara Partai Politik Tingkat DPRD DKI, Ini Urutannya

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |14:18 WIB
KPU DKI Sahkan Suara Partai Politik Tingkat DPRD DKI, Ini Urutannya
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah mengesahkan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan (Dapil 1-10) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang disampaikan pada Selasa (12/3/2024).

Berikut urutan perolehan suara 18 Partai Politik di DKI Jakarta untuk seluruh dapil tingkat DPRD DKI Jakarta:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1.012.028 suara atau setara 16,68 persen.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 850.174 suara atau setara 14,01 persen.

3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 728.297 suara atau setara 12 persen.

4. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 545.235 suara atau setara 8,99 persen.

5. Partai Golongan Karya (Golkar) 517.819 suara atau setara 8,53 persen

6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 470.682 suara atau setara 7,76 persen

7. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 465.936 suara atau setara 7,68 persen

8. Partai Amanat Nasional (PAN) 455.906 suara atau setara 7,51 persen

9. Partai Demokrat 444.314 suara atau setara 7,32 persen

10. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 160.203 suara atau setara 2,64 persen

11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 153.240 suara atau setara 2,53 persen

12. Partai Buruh 69.969 suara atau setara 1,15 persen

13. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora )62.850 suara atau setara 1,04 persen

14. Partai Ummat 56.271 suara atau setara 0,93 persen

15. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 26.537 suara atau setara 0,44 persen

16. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 19.204 suara atau setara 0,32 persen

17. Partai Bulan Bintang (PBB) 15.750 suara atau setara 0,26 persen.

18. Partai Garda Republik Indonesia 12.826 suara atau setara 0,21 persen.

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/338/3140439//ketua_kpud-JbGn_large.jpg
Ketua KPU DKI Sebut Nilai Dana Bantuan Politik Rp7.500 per Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/338/3140395//perindo-4bDV_large.jpg
DPW Perindo DKI Audiensi dengan KPUD Bahas Verifikasi Parpol hingga Dana Bantuan Politik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement