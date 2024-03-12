Rekapitulasi Nasional: Prabowo-Gibran Unggul Tipis Atas Anies-Muhaimin di Jakarta

JAKARTA - Pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul tipis atas pasangan calon nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di posisi ketiga berdasarkan rekapitulasi tingkat Nasional untuk Provinsi DKI Jakarta.

Perolehan suara ini dibacakan oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata dalam rapat pleno rekapitulasi berjenjang tingkat Nasional untuk Provinsi DKI Jakarta yang digelar di Kantor KPU RI, Selasa (12/3/2024). Pembacaan ini turut diikuti oleh saksi paslon, Ketua KPU RI Hasyim Asya'ri dan Bawaslu.

Dalam perolehan suara yang dibacakan, pasangan calon nomor urut satu, Anies-Muhaimin memperoleh angka sebesar 2.653.762 suara.

Pasangan calon nomor urut dua, Prabowo-Gibran memperoleh angka sebesar 2.692.011 suara. Sementara, pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud memperoleh 1.115.138 suara.

Adapun, total keseluruhan suara di DKI Jakarta berjumlah 6.558.734 suara. Suara sah sebanyak 6.460.911 dan tidak sah sebanyak 97.823.

(Khafid Mardiyansyah)