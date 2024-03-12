Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rekapitulasi Nasional: Prabowo-Gibran Unggul Tipis Atas Anies-Muhaimin di Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |15:14 WIB
Rekapitulasi Nasional: Prabowo-Gibran Unggul Tipis Atas Anies-Muhaimin di Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul tipis atas pasangan calon nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di posisi ketiga berdasarkan rekapitulasi tingkat Nasional untuk Provinsi DKI Jakarta.

Perolehan suara ini dibacakan oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata dalam rapat pleno rekapitulasi berjenjang tingkat Nasional untuk Provinsi DKI Jakarta yang digelar di Kantor KPU RI, Selasa (12/3/2024). Pembacaan ini turut diikuti oleh saksi paslon, Ketua KPU RI Hasyim Asya'ri dan Bawaslu.

Dalam perolehan suara yang dibacakan, pasangan calon nomor urut satu, Anies-Muhaimin memperoleh angka sebesar 2.653.762 suara.

Pasangan calon nomor urut dua, Prabowo-Gibran memperoleh angka sebesar 2.692.011 suara. Sementara, pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud memperoleh 1.115.138 suara.

Adapun, total keseluruhan suara di DKI Jakarta berjumlah 6.558.734 suara. Suara sah sebanyak 6.460.911 dan tidak sah sebanyak 97.823.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190613//ilustrasi_kota_jakarta-K0ka_large.jpg
Pajak Daerah dan Retribusi, Begini Cara Keduanya Mendukung Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/25/3189541//jakarta-svYJ_large.jpg
Anak Sekolah Sudah Mulai Libur, Ini Rekomendasi 10 Destinasi Wisata Edukasi di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186425//ilustrasi_penggunaan_alat_berat-VATR_large.jpg
Pajak Alat Berat, Penggerak Pembangunan Jakarta yang Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186175//ilustrasi_pembangunan_jakarta-HcZD_large.jpg
Pajak dan Retribusi Jadi Penopang Penting Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183886//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-Sy6R_large.jpg
Resmikan Gereja HKI Tanjung Priok, Pramono: Izin Rumah Ibadah Tak Boleh Dipersulit Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183757//pramono-bi14_large.jpg
Pramono Berkelakar: Kelebihan Jakarta Utara Banyak dan Apa Kekurangannya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement