INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Antusias Berburu Takjil di Kebon Jeruk, Cocok buat Orang Pulang Kerja

Ismet Humaedi , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |17:25 WIB
Warga Antusias Berburu Takjil di Kebon Jeruk, Cocok buat Orang Pulang Kerja
Penjual takjil di Kebon Jeruk (foto: dok MPI/Ismet)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat Kebon Jeruk Jakarta Barat terlihat mulai antusias berburu makanan jelang buka puasa di hari pertama. Tempat jajanan takjil ini mulai ramai seperti Ramadhan sebelumnya.

Para pedagang sejak siang hari hingga pukul 16.00 WIB mulai menggelar lapak dagangannya di kawasan Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hingga waktu berbuka biasanya lokasi tersebut semakin padat.

Dari pantauan redaksi, pembeli yang datang silih berganti membuat arus lalu lintas (lalin) di sekitar lokasi sedikit tersendat. Akses parkir juga terbatas dan membuat para pembeli mengantre.

Selain pedagang yang sehari-hari berada di lokasi tersebut, pedagang musiman atau pedagang takjil khusus di bulan Ramadhan juga kerap memadati kawasan Jalan Panjang Kebon Jeruk. Salah satunya Rukayah yang menjajakan gorengan, kolak dan lainnya.

Tahun lalu dia bisa mendapat omzet hingga Rp500 ribu per harinya bila dagangannya habis. “Kalau sekarang belum tahu (penghasilannya). Kan baru hari pertama Ramadhan,”kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
