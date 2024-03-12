Berburu Makanan Jelang Buka Puasa di Pusat Takjil Bangbarung Kota Bogor

BOGOR - Berburu takjil menjadi salah satu tradisi umat Muslim di Indonesia selama Ramadhan. Masyarakat akan mencari pusat kuliner yang menjual berbagai makanan menjelang waktu berbuka puasa.

Seperti di Jalan Achmad Sobana (Bangbarung Raya), Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Pada momen bulan Ramadhan seperti ini banyak penjual takjil yang berjajar rapih di sepanjang jalan.

Berbagai jenis makanan dijajakan oleh pedagang. Mulai dari gorengan tempe, bakwan, risol dan lainnya. Tak lupa makanan khas Bogor yaitu mi glosor dan sate cungkring juga dijual di tempat ini.

Semakin sore, warga yang datang justru semakin ramai. Mulai dari anak-anak, hingga orang dewasa turut berburu makanan takjil jelang buka puasa.

"Abis beli takjil, makanan takjil. Setiap tahun musiman di sini," kata salah satu warga, Andi kepada MNC Portal di lokasi, Selasa (12/3/2024).