HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngabuburit Sambil Berburu Takjil di Tanjung Duren Jakbar

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |17:58 WIB
Ngabuburit Sambil Berburu Takjil di Tanjung Duren Jakbar
Takjil ramadhan di Tanjung Duren (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bulan Ramadhan nampaknya memang menjadi berkah, terutama bagi penjual takjil musiman. Salah satunya, yang berada di Jalan Tanjung Duren Timur, Jakarta Barat.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, para penjual takjil mulai berjajar di sepanjang Jalan Tanjung Duren Timur sejak pukul 17.00 WIB.

Mereka menjual beraneka macam  menu berbuka puasa, mulai dari es buah, kolak pisang dan ubi, jajanan pasar, hingga gorengan. Tidak hanya takjil, makanan berat seperti ayam geprek pun turut dijual.

Tidak sedikit dari para pembeli nampak antusias berburu takjil di hari pertama berpuasa. Hal itu terlihat dari padatnya pembeli sepanjang Jalan Tanjung Duren Timur, Jakarta Barat.

Berburu takjil ini juga menjadi momen untuk masyarakat ngabuburit atau kegiatan menunggu adzan magrib dan berbuka puasa.

Terlihat banyak keluarga yang sengaja membawa anaknya untuk turut menjadi menu berbuka. Mulai dari berjalan kaki, hingga menggunakan sepeda motor.

(Awaludin)

      
