HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran di Sawah Besar Jakpus Pecah, Dua Kelompok Saling Serang dengan Bom Molotov dan Busur Panah

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |19:39 WIB
Tawuran di Sawah Besar Jakpus Pecah, Dua Kelompok Saling Serang dengan Bom Molotov dan Busur Panah
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video memperlihatkan bentrokan antara dua kelompok yang diduga gangster saling serang di wilayah Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Dalam video tersebut memperlihatkan dua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam, bom molotov hingga busur panah.

Aksi tersebut terekam sebuah CCTV di kawasan tersebut. Mereka saling sedang dengan senjata tajam celurit, dan juga ada yang menyerang dengan busur panah.

Kapolsek Sawah Besar, Kompol Dhanar Dhono Vernandhie mengungkapkan jika bentrokan dua kelompok tersebut bukanlah gangster, melainkan pemuda RW setempat yang saling serang.

"Bukan gangster pertikaian pemuda disekitar RW setempat," kata Dhanar saat dikonfirmasi, Selasa (12/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Mangga Dua Mangga Besar Tawuran
