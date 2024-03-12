Pegawai Kedai Minuman Kekinian Tutup Usia Bikin Geger Warga Tapos Depok

DEPOK - Seorang pegawai kedai minuman kekinian di Jalan Pekapuran, Kp. Sindangkarsa RSukamaju Baru, Tapos, Kota Depok, dikabarkan tutup usia membuat geger warga pada Selasa (12/3/2024) menjelang berbuka puasa.

"Sore ini warga dihebohkan dengan karyawan kedai minuman kekinian diinfokan telah MD (meninggal dunia)," tulis caption laman Instagram @depokhariini.

BACA JUGA: Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Kontrakan Daerah Depok

Terlihat dalam video yang diunggah laman Instagram @depokhariini satu unit ambulans dan sejumlah petugas kepolisian telah berada dilokasi. Terlihat pula sejumlah warga menonton peristiwa tersebut.

Sementara itu terpisah, Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya anggota bersama Tim Inafis Polres Metro Depok saat ini masih berada di tempat kejadian perkara (TKP).