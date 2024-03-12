Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gasak Konter Handphone di Tangsel, Komplotan Maling Gunakan Modus Pura-Pura Lumpuh

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |22:16 WIB
Gasak Konter Handphone di Tangsel, Komplotan Maling Gunakan Modus Pura-Pura Lumpuh
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Komplotan maling beraksi melakukan pencurian di sebuah konter Handphone yang berada di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Para komplotan itu berpura-pura lumpuh saat melancarkan aksinya.

Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodiq menyebut aksi pencurian itu terjadi pada Senin 11 Maret 2024 siang. Ia mengatakan mulanya dua pelaku yang berboncengan satu motor untuk membeli sebuah kabel data.

"Kemudian dua orang pelaku tersebut berpura-pura beli kabel data di counter tersebut namun tidak turun dari sepeda motor dengan alasan salah satu pelaku yang dibonceng sedang lumpuh," kata Bambang kepada wartawan, Selasa (12/3/2024).

Yang dilakukan oleh para pelaku ternyata untuk mengelabui penjaga toko HP tersebut. Saat penjaga konter ke luar dan menghampiri, pelaku lain diam-diam masuk ke dalam counter dan menguras uang dan dua buah HP.

"Satu pelaku lainnya kemudian masuk ke dalam counter kemudian mencuri dua unit HP merek Infinix dan Redmi 23C serta uang tunai Rp900.000," ujarnya.

Lebih jauh, usai berhasil mencuri, para pelaku langsung melarikan diri. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp4 juta.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement