Gasak Konter Handphone di Tangsel, Komplotan Maling Gunakan Modus Pura-Pura Lumpuh

JAKARTA - Komplotan maling beraksi melakukan pencurian di sebuah konter Handphone yang berada di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Para komplotan itu berpura-pura lumpuh saat melancarkan aksinya.

Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodiq menyebut aksi pencurian itu terjadi pada Senin 11 Maret 2024 siang. Ia mengatakan mulanya dua pelaku yang berboncengan satu motor untuk membeli sebuah kabel data.

"Kemudian dua orang pelaku tersebut berpura-pura beli kabel data di counter tersebut namun tidak turun dari sepeda motor dengan alasan salah satu pelaku yang dibonceng sedang lumpuh," kata Bambang kepada wartawan, Selasa (12/3/2024).

Yang dilakukan oleh para pelaku ternyata untuk mengelabui penjaga toko HP tersebut. Saat penjaga konter ke luar dan menghampiri, pelaku lain diam-diam masuk ke dalam counter dan menguras uang dan dua buah HP.

"Satu pelaku lainnya kemudian masuk ke dalam counter kemudian mencuri dua unit HP merek Infinix dan Redmi 23C serta uang tunai Rp900.000," ujarnya.

Lebih jauh, usai berhasil mencuri, para pelaku langsung melarikan diri. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp4 juta.

(Fakhrizal Fakhri )