Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata! Istilah Ngabuburit Sudah Ada Sejak Orde Baru, saat Soeharto Perintah Buya Hamka

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |02:29 WIB
Ternyata! Istilah Ngabuburit Sudah Ada Sejak Orde Baru, saat Soeharto Perintah Buya Hamka
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

NGABUBURIT, istilah yang digunakan masyarakat setiap kali bulan suci Ramadhan tiba, sambil menunggu waktu adzan Maghrib. Namun, tahukah Anda kalau kata ngabuburit berasal dari bahasa Sunda?

Menurut pakar bahasa Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Dr. Gugun Gunardi, kata ngabuburit dalam bahasa Sunda berarti 'ngalantung ngadagoan burit' atau bermain sambil menunggu waktu sore.

“Asal katanya dari ‘burit’, yaitu waktu sore, senja, menjelang azan Magrib, atau menjelang matahari terbenam,” kata Gugun dikutip dari laman Unpad.

Gugun mengatakan, istilah ini kemudian digunakan masyarakat sebagai aktivitas untuk menunggu saat buka puasa di bulan Ramadhan. Banyak aktivitas bisa dilakukan masyarakat saat ngabuburit. Ragam aktivitas yang dilakukan bisa berupa bermain permainan tradisional, berjalan-jalan, berdagang, hingga melakukan aktivitas keagamaan.

Namun, kata Gugun, istilah ngabuburit sebenarnya sudah ada sejak zaman Orde Baru, atau saat ulama Buya Hamka menjadi ketua umum pertama Majelis Ulama Indonesia pada 1975. Kala itu, ulama Buya Hamka mendapat arahan dari Presiden Soeharto untuk mengisi momentum ngabuburit dengan kegiatan keagamaan.

Menurut Gugun, hal ini tentunya bisa diterapkan kembali di masa kini, khususnya oleh para generasi muda.

“Generasi muda bisa melakukan ngabuburit dengan berdiskusi. Ini waktu yang bagus sehingga pengetahuan kita dapat bertambah dan juga terjalin silaturahmi,” ujar Gugun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183332//pahlawan_nasional-W9xh_large.jpg
5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987//soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182997//soeharto-txBG_large.jpg
Soeharto Pahlawan Nasional, Golkar: Negara Akui Kepahlawanan Lahir dalam Banyak Bentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182951//soeharto-OIwY_large.jpg
Soeharto Pahlawan Nasional, Politikus Golkar Ungkit Peran saat Tumpas G30S PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182936//viral-2rjS_large.jpg
Soeharto Pahlawan Nasional Jadi Trending Topic di Platform X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182893//prabowo-Fh2G_large.jpg
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sesepuh Ponpes Buntet: Sangat Layak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement