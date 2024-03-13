Usulkan Kalender Hijriah Global, Muhammadiyah: Umat Islam Belum Beranjak Maju ke Peradaban Tinggi

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut umat Islam sedunia memiliki sebuah tantangan, di mana kini tengah mencari solusi memberi kepastian tentang disepakatinya kalender Hijriah Islam global tunggal untuk penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

Dia pun menyayangkan jika kaum muslim dunia masih menggunakan cara lama dengan menentukan kehadiran bulan baru.

"Malu rasanya di era abad ilmu pengetahuan dan hadirnya kalender Masehi yang telah lama jadi rujukan pasti, kaum muslim sejagad masih berkutat pada ketidakpastian dalam penentuan kehadiran bulan baru. Bagaimana ke depan mencari ijtihad solutif bagi seluruh Dunia Muslim untuk memberi kepastian tentang disepakatinya kalender Hijriyah Islam global tunggal," kata Haedar dikutip dalam laman resmi Muhammadiyah, Selasa (12/3/2024).

"Umat Islam masih belum beranjak maju ke tingkat peradaban tinggi berbasis ilmu pengetahuan yang memberi kepastian optimum. Seraya meninggalkan ketidakpastian dalam menentukan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha!," sambungnya.