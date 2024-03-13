Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Misteri Kematian Pangeran Hanyakrawati Putra Penguasa Mataram di Hutan Krapyak

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |05:20 WIB
Misteri Kematian Pangeran Hanyakrawati Putra Penguasa Mataram di Hutan Krapyak
Misteri Kematian Pangeran Hanyakrawati/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

 

JAKARTA - Kematian Panembahan Senopati membuat permasalahan internal di Kerajaan Mataram. Memang pada akhirnya Mas Jolang atau yang disebut Pangeran Hanyakrawati naik tahta menggantikan ayahnya yang meninggal dunia.

Anak Panembahan Senopati, Pangeran Hanyakrawati, itulah yang akhirnya didaulat menjadi raja kedua di Kerajaan Mataram Islam. Tetapi pengangkatan ini diwarnai persoalan sendiri, pasalnya Mas Jolang berseteru dengan Pangeran Puger atau Raden Mas Kentol Kejuron, yang juga anak dari Panembahan Senopati dari selir bernama Nyai Adisara.

Saat itu, putra pertama Senopati yang bernama Raden Rangga Samudra (lahir dari Rara Semangkin) telah meninggal sejak lama. Hal ini membuat Pangeran Puger sebagaimana dikutip dari buku "Babad Tanah Jawi", dari Soedjipto Abimanyu, menjadi putra tertua dan merasa lebih berhak atas tahta Kesultanan Mataram daripada Mas Jolang.

Tapi pengangkatan Pangeran Hanyakrawati sebagai pewaris tahta Mataram memunculkan persoalan konflik keluarga Senopati. Anak keduanya Pangeran Puger konon sampai tidak sudi menghadap ke pertemuan kenegaraan di Mataram kala itu.

Menurut Babad Tanah Jawi, Panembahan Senapati meninggal pada tahun 1601, dan digantikan oleh Mas Jolang sebagai Raja Mataram selanjutnya, yang bergelar Prabu Hanyakrawati. Pengangkatan tersebut membuat Pangeran Puger sakit hati dan tidak sudi menghadap ke pertemuan kenegaraan.

Menyadari hal itu, Hanyakrawati pun mengangkat kakaknya itu sebagai Adipati Demak. Meskipun demikian, Pangeran Puger tetap saja memberontak pada tahun 1602. Perang saudara selaku keturunan Panembahan Senopati pecah, karena dua anaknya yang berkuasa di Mataram dan Demak.

Akhirnya, pada tahun 1605, Pangeran Puger dapat ditangkap dan dibuang ke Kudus. Putra Pangeran Puger kemudian diangkat sebagai Bupati Pati, yang bergelar Adipati Pragola. Namun, ia kemudian memberontak terhadap pemerintahan Sultan Agung, putra Prabu Hanyakrawati pada tahun 1627.

Setelah berhasil memadamkan beberapa pemberontakan, takdir Pangeran Hanyakrawati justru berakhir ironis. Konon ia meninggal dunia saat berburu kijang di Hutan Krapyak pada tahun 1613. Penyebabnya disebabkan karena Mas Jolang mengalami kecelakaan, namun sebagian sumber menyatakan mangkatnya Panembahan Hanyakrawati merupakan suatu konspirasi politik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184177/viral-It56_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman, Guru Muhammadiyah yang Jadi Jenderal Bintang 5 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168518/viral-Urne_large.jpg
Kisah Tragis Cinta Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, Hingga Mitos Larangan Pernikahan Jawa dan Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/337/3156805/sejarah-b1PF_large.jpg
Siasat Licik Belanda Merebut Kembali Kedaulatan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/337/3107685/viral-wuRM_large.jpg
Kisah Sultan Agung Tunjuk Panglima Perang Pemilik Kekuatan Mistis dan Bisa Terbang Lawan Belanda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/337/3083651/viral-Zt4N_large.jpg
Siapakah Negara Pertama yang Menjajah Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/337/3083645/jakarta-9RIj_large.jpg
Sejarah dan Asal Usul Daerah Petojo, Dulunya Pabrik Es di Zaman Kolonial Belanda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement