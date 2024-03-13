Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siap Digulirkan, 10 Anggota Fraksi PKB Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |08:03 WIB
Siap Digulirkan, 10 Anggota Fraksi PKB Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
PKB Dukung Hak Angket/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendukung hak angket DPR RI terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk digulirkan semakin bertambah.

Saat ini sudah ada 10 anggota DPR RI Fraksi PKB menyatakan dukungan terhadap angket untuk menelisik kejanggalan Pemilu 2024.

"Minimal 7 sampai 10 (anggota fraksi) dari PKB sudah siap (gulirkan angket DPR)," kata Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah saat dihubungi, Selasa (12/3/2024).

Dia juga optimis, jumlah minimal anggota DPR RI yang mendukung angket DPR RI terkait Pemilu 2024 untuk digulirkan bisa memenuhi syarat. Apalagi, kata Luluk, Fraksi PKB telah siap untuk gulirkan hak angket DPR RI.

"Jumlah minimal sudah terpenuhi yaa. Kan memang lintas fraksi (angket DPR bisa digulirkan)," kata Luluk.

"Intinya PKB sudah siap saja dari sisi dukungan anggota. Tinggal sinkronkan dengan fraksi lain," tandasnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement