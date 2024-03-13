Siap Digulirkan, 10 Anggota Fraksi PKB Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendukung hak angket DPR RI terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk digulirkan semakin bertambah.

Saat ini sudah ada 10 anggota DPR RI Fraksi PKB menyatakan dukungan terhadap angket untuk menelisik kejanggalan Pemilu 2024.

"Minimal 7 sampai 10 (anggota fraksi) dari PKB sudah siap (gulirkan angket DPR)," kata Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah saat dihubungi, Selasa (12/3/2024).

Dia juga optimis, jumlah minimal anggota DPR RI yang mendukung angket DPR RI terkait Pemilu 2024 untuk digulirkan bisa memenuhi syarat. Apalagi, kata Luluk, Fraksi PKB telah siap untuk gulirkan hak angket DPR RI.

"Jumlah minimal sudah terpenuhi yaa. Kan memang lintas fraksi (angket DPR bisa digulirkan)," kata Luluk.

"Intinya PKB sudah siap saja dari sisi dukungan anggota. Tinggal sinkronkan dengan fraksi lain," tandasnya.