HOME NEWS NASIONAL

Fraksi PDIP Siapkan Naskah Akademik untuk Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |08:39 WIB
Fraksi PDIP Siapkan Naskah Akademik untuk Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
DPR Akan Gulirkan Hak Angket/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyiapkan naskah akademik untuk menggulirkan hak angket DPR RI guna mengusut kecurangan Pemilu 2024.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno berharap, naskah akademik dapat rampung dalam waktu dekat, sehingga angket DPR RI dapat segera bergulir.

"(Naskah akademik) sedang disiapkan oleh tim hukum. Mudah-mudahan pada waktunya siap luncur," terang Hendrawan saat dihubungi, Selasa (12/3/2024).

Namun saat disinggung terkait kesiapan bakal menggulirkan hak angket, Hendrawan berkata, Fraksi PDIP masih menunggu putusan dari DPP PDIP.

"Fraksi merupakan kepanjangan tangan DPP. Jadi kami sifatnya menunggu putusan DPP," tutup Hermawan.

Sekedar informasi, DPP PDIP memang belum mengumumkan secara resmi untuk memberi instruksi kepada Fraksi PDIP gulirkan hak angket DPR RI terkait Pemilu 2024.

Halaman:
1 2 3
      
