Dimutasi ke Cilodong, Apakah Mayor Teddy Masih Bertugas Sebagai Ajudan Prabowo?

JAKARTA - Dimutasi ke Cilodong, apakah Mayor Teddy masih bertugas sebagai ajudan Prabowo? Adapun promosi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Staf TNI AD (KASAD) nomor 137/II/2024 tanggal 24 Februari 2024.

Terkait promosinya, beberapa warganet pun sedih kehilangan sosok Mayor Teddy. Lantara dia dikenal sebagai ajudan yang memiliki pesona.

Lantas jika dimutasi ke Cilodong, apakah Mayor Teddy masih bertugas sebagai ajudan Prabowo? Dalam hal ini Kristomei menjelaskan Teddy akan resmi bertugas dalam posisi barunya itu setelah serah terima jabatan dengan pendahulunya.

"Berdasarkan Keputusan KSAD Nomor Kep. 137/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, Mayor Inf. Teddy menjadi Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadanyonif) Para Raider 328/Dirgahayu Brigif Para Raider 17/Divif 1/Kostrad," ujar Kristomei.

Sebagai informasi, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mutasi Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Wakil Komandan Batalyon Infantri (Wadanyonif) Para Raider 328/Dirgahayu.