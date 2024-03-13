Gagal Jadi Anggota DPD RI, Eks Ketua KPK Laporkan Kecurangan Pemilu ke Bawaslu

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPK) Agus Rahardjo menyambangi kantor Bawaslu RI untuk melakukan laporan terkait adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan DPD RI di Madura.

"Ada kemungkinan kecurangan pemilihan anggota DPD di Madura. Yang kami sampling 3 kabupaten,"kata Agus kepada wartawan di Gedung Bawaslu RI, Rabu (13/3/2024).

BACA JUGA: Fraksi PDIP Siapkan Naskah Akademik untuk Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

"Waktu itu pertama hanya 3 desa pertama. Sekarang malah 3 kabupaten yang kemudian sampling itu menunjukkan perubahan yang drastis antara C1 menjadi D ya, menguntungkan beberapa orang saja," sambungnya.

Karena adanya dugaan kecurangan tersebut, Agus melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dia berharap agar dugaan kecurangan tersebut bisa segera ditindak.

"Nah mudah-mudahan bawaslu RI nanti bisa menindaklanjuti dengan baik. Nah selain ke Bawaslu RI Kami juga mau ke DKPP. Mudah-mudahan ada langkah-langkah yang lebih baik setelah laporan ini dilakukan," ucap Agus.

Agus mengungkapkan, dirinya membawa bukti dugaan kecurangan yang dibawa melebihi bukti yang sebelumnya dia temukan di tiga Kabupaten di Jawa Timur, yakni Pamekasan, Sampang, Sumenep.

"Ya contoh-contoh C1 menjadi D yang berubah banyak itu tadi. Itu C1 nya kami bawa itunya juga kami bawa," tutup Agus.