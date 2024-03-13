Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gagal Jadi Anggota DPD RI, Eks Ketua KPK Laporkan Kecurangan Pemilu ke Bawaslu

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |12:38 WIB
Gagal Jadi Anggota DPD RI, Eks Ketua KPK Laporkan Kecurangan Pemilu ke Bawaslu
Agus Rahardjo/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPK) Agus Rahardjo menyambangi kantor Bawaslu RI untuk melakukan laporan terkait adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan DPD RI di Madura.

"Ada kemungkinan kecurangan pemilihan anggota DPD di Madura. Yang kami sampling 3 kabupaten,"kata Agus kepada wartawan di Gedung Bawaslu RI, Rabu (13/3/2024).

"Waktu itu pertama hanya 3 desa pertama. Sekarang malah 3 kabupaten yang kemudian sampling itu menunjukkan perubahan yang drastis antara C1 menjadi D ya, menguntungkan beberapa orang saja," sambungnya.

Karena adanya dugaan kecurangan tersebut, Agus melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dia berharap agar dugaan kecurangan tersebut bisa segera ditindak.

"Nah mudah-mudahan bawaslu RI nanti bisa menindaklanjuti dengan baik. Nah selain ke Bawaslu RI Kami juga mau ke DKPP. Mudah-mudahan ada langkah-langkah yang lebih baik setelah laporan ini dilakukan," ucap Agus.

Agus mengungkapkan, dirinya membawa bukti dugaan kecurangan yang dibawa melebihi bukti yang sebelumnya dia temukan di tiga Kabupaten di Jawa Timur, yakni Pamekasan, Sampang, Sumenep.

"Ya contoh-contoh C1 menjadi D yang berubah banyak itu tadi. Itu C1 nya kami bawa itunya juga kami bawa," tutup Agus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement