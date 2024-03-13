Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Menko PMK Bagi Caleg Gagal: Tak Usah Malu Konsultasi ke RS Jika Ada Masalah Kejiwaan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |14:01 WIB
Pesan Menko PMK Bagi Caleg Gagal: Tak Usah Malu Konsultasi ke RS Jika Ada Masalah Kejiwaan
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berpesan bagi para Calon Legislatif (Caleg) yang gagal tidak usah malu konsultasi ke Rumah Sakit jika ada masalah kejiwaan.

“Ya cuman saya mengimbau saja semua, mohon maaf, Caleg terutama yang gagal, tapi juga yang berhasil juga, kalau kira-kira ada masalah terutama berkaitan dengan masalah kejiwaan, masalah psikis, itu tidak usah malu, tidak usah ragu untuk berkonsultasi ke rumah sakit terdekat. Karena itu demi kebaikan kita bersama,” ujar Muhadjir usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Muhadjir mengatakan pada dasarnya semua orang punya masalah mental. “Pasti ada. Jadi kalau dilihat dari mental higiene semua orang itu sebenarnya punya masalah. Tidak hanya yang Caleg saja sebetulnya.”

“Bukan caleg gagal saja, caleg yang berhasil bisa saja juga sebetulnya mengalami gangguan mental. Karena itu tidak usah malu, tidak usah ragu untuk berkonsultasi. Karena itu justru yang lebih baik, kebaikan kita semua,” ujar Muhadjir.

Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono yang mendampingi Muhadjir mengatakan jika masalah stres ini relatif, bahkan dia mengaku Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan penanganan di berapa rumah sakit untuk mengantisipasi hal ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187545//konpers_soal_bencana_sumatera-lo8k_large.jpg
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko PMK: Penanganannya Full Kekuatan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187525//menko_pmk_pratikno-Mtyj_large.jpg
Menko PMK: Waspada Potensi Hujan Lebat hingga Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186969//menko_pmk_pratikno-Frxl_large.jpg
Menko PMK Sebut Skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mulai Dirancang Pascabencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186946//upaya_pencarian_korban_hilang_dan_pembukaan_akses_jalan_di_palembayan_agam_sumbar_dok_bpbd_agam-KiLn_large.jpg
Tanggap Darurat Bencana Sumatera, Pemerintah Mulai Rancang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186458//menko_pmk_pratikno-o5Ke_large.jpg
Menko PMK Kirim Tim Tangani Akses Jalan Terputus di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186394//prabowo_tunjuk_pratikno_jadi_koordinator_percepatan_penanganan_bencana_di_sumatera-qMo8_large.jpg
Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement