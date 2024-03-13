Pesan Menko PMK Bagi Caleg Gagal: Tak Usah Malu Konsultasi ke RS Jika Ada Masalah Kejiwaan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berpesan bagi para Calon Legislatif (Caleg) yang gagal tidak usah malu konsultasi ke Rumah Sakit jika ada masalah kejiwaan.

“Ya cuman saya mengimbau saja semua, mohon maaf, Caleg terutama yang gagal, tapi juga yang berhasil juga, kalau kira-kira ada masalah terutama berkaitan dengan masalah kejiwaan, masalah psikis, itu tidak usah malu, tidak usah ragu untuk berkonsultasi ke rumah sakit terdekat. Karena itu demi kebaikan kita bersama,” ujar Muhadjir usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Muhadjir mengatakan pada dasarnya semua orang punya masalah mental. “Pasti ada. Jadi kalau dilihat dari mental higiene semua orang itu sebenarnya punya masalah. Tidak hanya yang Caleg saja sebetulnya.”

“Bukan caleg gagal saja, caleg yang berhasil bisa saja juga sebetulnya mengalami gangguan mental. Karena itu tidak usah malu, tidak usah ragu untuk berkonsultasi. Karena itu justru yang lebih baik, kebaikan kita semua,” ujar Muhadjir.

Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono yang mendampingi Muhadjir mengatakan jika masalah stres ini relatif, bahkan dia mengaku Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan penanganan di berapa rumah sakit untuk mengantisipasi hal ini.