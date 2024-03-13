Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK: Lebih 86.000 Jiwa Terdampak Banjir dan Longsor Sumbar

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |14:39 WIB
Menko PMK: Lebih 86.000 Jiwa Terdampak Banjir dan Longsor Sumbar
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melaporkan lebih 86.000 jiwa terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat (Sumbar).

“Ada 86.000 lebih jiwa atau 28.925 KK yang terdampak, umumnya mereka mengungsi di rumah saudara-saudara. Basarnas masih akan melakukan pencarian terhadap 5 orang yang dinyatakan hilang,” ungkap Muhadjir usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Muhadjir mengapresiasi upaya penanganan darurat yang telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh BNPB, Basarnas, TNI-Polri, pemerintah daerah dan kementerian-kementerian terkait termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR yang telah memberikan perhatian yang sangat cepat sehingga bencana yang ada di Sumatera Barat, bencana banjir dan tanah longsor ini bisa terhindarkan dari risiko yang lebih besar.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan bahwa dalam RTM kali ini juga dilakukan pembahasan mengenai percepatan penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor di provinsi Sumatera Barat oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.

Sementara itu, Muhadjir melaporkan korban meninggal bertambah menjadi 27 orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
banjir Banjir Sumbar Menko PMK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191627//danone-ks9Q_large.jpg
Distribusi Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera Dipercepat, Fokus ke Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191626//pengiriman_bantuan_polri_ke_lokasi_terdampak_banjir_sumatera_barat-KTFr_large.jpg
Dukung Penanggulangan Banjir Sumbar, Polri Luncurkan Operasi Pengiriman Logistik Lewat Udara ke Palambayan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191552//presiden_petisi_ahli_pitra_romadoni-bDOZ_large.jpg
Pitra Romadoni Nilai Pemda Masih Mampu Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191518//bencana-uWOt_large.jpeg
PKB: Gotong Royong Kunci Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191369//gibran_kunjungi_pengungsi_di_tapanuli_utara-kbel_large.jpg
Gibran Minta Maaf ke Pengungsi di Tapanuli Utara, Janji Perbaiki Rumah yang Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191367//rsud_aceh_tamiang-zTsb_large.jpg
RSUD di 18 Kabupaten/Kota di Aceh Mulai Beroperasi Usai Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement