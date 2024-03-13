Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Habib Hasan Meninggal, Ribuan Pelayat Takziyah ke Nurul Musthofa Center Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |15:23 WIB
Masyarakat takziyah Habib Hasan bin Jafar Assegaf (Foto: M Refi Sandi)
DEPOK - Ribuan pelayat mendatangi tempat persemayaman Pimpinan Majelis Nurul Musthofa, Habib Hasan bin Jaffar Assegaf di Masjid Nurul Musthofa Center, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok pada Rabu (13/3/2024) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, ribuan pelayat pria, perempuan maupun tua, muda silih berganti berdatangan untuk melayat Almarhum Habib Hasan. Terlihat pelayat yang berasal dari sejumlah daerah menggunakan kendaraan roda dua hingga roda empat.

Jenazah Almarhum Habib Hasan disemayamkan di rumah induk yang berada di Halaman Masjid Nurul Musthofa Center. Para pelayat pun silih berganti untuk mendekati jenazah sambil melantunkan ayat suci Alquran.

Sekadar informasi, Almarhum Habib Hasan tutup usia pukul 09.01 WIB atau saat hendak menunaikan ibadah Sholat Dhuha. Almarhum rencananya akan dimakamkan pada Kamis 14 Maret 2024 besok di pemakaman yang berada di halaman Masjid Nurul Musthofa Center atau tepat berada di bawah kaki sang ibunda.

(Arief Setyadi )

      
