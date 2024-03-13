Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditemani Ma'ruf Amin, Presiden Jokowi Bayar Zakat Sebagai Wujud Syukur

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |15:44 WIB
Ditemani Ma'ruf Amin, Presiden Jokowi Bayar Zakat Sebagai Wujud Syukur
Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin bayar zakat (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara Jakarta, pada Rabu 13 Maret 2024.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, dengan datangnya bulan suci Ramadhan maka memberikan kesempatan kepada umat muslim Indonesia untuk meningkatkan ketaqwaan, memperbanyak amalan-amalan kebaikan termasuk berinfak, bersadaqah dan berzakat.

"Berzakat adalah kewajiban setiap umat Islam sebagai wujud syukur dan terima kasih atas berkah yang tak terhingga yang senantiasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita," kata Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Jokowi mengatakan, melalui zakat, umat Islam di Indonesia dapat memperkuat pondasi keimanan, menolong kaum duafa, hingga meningkatkan ketenangan batin.

"Dengan berzakat kita memperkuat pondasi keimanan, menolong kaum duafa, mensucikan jiwa dari sifat kikir, meningkatkan ketenangan batin," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
