Karangan Bunga dari Pejabat Hiasi Tempat Persemayaman Habib Hasan

DEPOK - Sejumlah karangan bunga ucapan duka cita atas berpulangnya Pimpinan Majelis Nurul Musthofa, Habib Hasan bin Jaffar Assegaf mulai memenuhi halaman Masjid Nurul Musthofa Center, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok pada Rabu (13/3/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi karangan bunga terlihat dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno; Anggota DPD DKI Jakarta Fahira Idris; Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suyudi Ario Seto dan lainnya.

Ribuan pelayat jamaah pria, perempuan maupun tua, muda silih berganti berdatangan untuk melayat Almarhum Habib Hasan. Terlihat pelayat yang berasal dari sejumlah daerah menggunakan kendaraan roda dua hingga roda empat.

Jenazah Almarhum Habib Hasan disemayamkan di rumah induk yang berada di Halaman Masjid Nurul Musthofa Center. Para pelayat pun silih berganti untuk mendekati jenazah sambil melantunkan ayat suci Alquran.

Sekadar informasi, Almarhum Habib Hasan tutup usia pukul 09.01 WIB atau saat hendak menunaikan ibadah Sholat Dhuha. Almarhum rencananya akan dimakamkan pada Kamis (14/3) besok ba'da Dzuhur di pemakaman yang berada di halam Masjid Nurul Musthofa Center atau tepat berada dibawah kaki sang ibunda.

(Arief Setyadi )