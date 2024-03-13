Masih Buron, Fredy Pratama Buat Jaringan Narkoba Baru dan Dikendalikan Wanita Inisial L

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa mengungkap bahwa Fredy Pratama membuat jaringan baru di Indonesia, dan dikendalikan oleh wanita berinisial L.

Diketahui, Fredy Pratama merupakan bos sindikat narkoba jaringan internasional yang saat ini menjadi buron.

"Jaringan baru yang dibentuk oleh Fredy Pratama dan dikendalikan langsung oleh Fredy Pratama dengan dikendalikan atas nama L seorang wanita," kata Mukti saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Saat ini, kata Mukti, pihaknya masih memburu seorang wanita berinisial L yang merupakan pengendali dan perekrut jaringan baru Fredy Pratama.

"Kita sedang mencari tokoh intelektual yang baru, seorang wanita, peran utamanya yang mengendalikan jaringan baru ini dan merekrut orang-orang baru dan juga sebagian mantan narapidana," katanya.

Sebagai informasi, Mukti Juharsa menduga posisi bos sindikat narkoba jaringan internasional Fredy Pratama, berada di hutan wilayah Thailand.

Mukti menyakini bahwa Fredy yang masuk daftar pencarian orang (DPO) hingga saat ini masih berada di Thailand.

"Enggak (pindah-pindah). Saya yakinkan dia masih Thailand. tapi di dalam hutan," kata Mukti.