Habib Hasan Bin Jafar Assegaf Sempat Dibawa ke RS Puri Cinere dalam Kondisi Kritis

JAKARTA - Pimpinan Majelis Nurul Musthofa, Habib Hasan Bin Jafar Assegaf meninggal dunia pada Rabu (13/3/2024). Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Habib dengan jutaan pengikut itu sempat dilarikan ke Rumah Sakit Puri Cinere dalam keadaan kritis.

Hal ini seperti diungkap oleh salah satu sekuriti Rumah Sakit Puri Cinere yang tidak mau disebutkan namanya. Saat diwawancarai MNC Portal Indonesia, ia menyebut Habib Hasan Bin Jafar Assegaf masuk ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada pagi hari.

"Datang ke sini tadi pagi antara jam 8 atau jam 9 gitu. Datang sudah kritis langsung dibawa ke IGD," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Habib Hasan Bin Jafar Assegaf datang diantar oleh pihak keluarga. Setelah dinyatakan meninggal, jenazah diantar menggunakan ambulans rumah sakit untuk dibawa ke rumah duka di daerah Cilodong, Depok, Jawa Barat.

Sayangnya tidak diketahui penyebab Habib Hasan kritis. Yang jelas sumber menyebut bahwa Habib Hasan Bin Jafar Assegaf memang sebelumnya juga pernah berobat ke Rumah Sakit Puri Cinere.

"Iya pasien lama," ujarnya sambil menunjukan kartu identitas pasien.