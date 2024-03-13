Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Habib Hasan Bin Jafar Assegaf Sempat Dibawa ke RS Puri Cinere dalam Kondisi Kritis

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |16:14 WIB
Habib Hasan Bin Jafar Assegaf Sempat Dibawa ke RS Puri Cinere dalam Kondisi Kritis
RS Puri Cinere. (Foto: Tangguh Yudha)
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Majelis Nurul Musthofa, Habib Hasan Bin Jafar Assegaf meninggal dunia pada Rabu (13/3/2024). Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Habib dengan jutaan pengikut itu sempat dilarikan ke Rumah Sakit Puri Cinere dalam keadaan kritis.

Hal ini seperti diungkap oleh salah satu sekuriti Rumah Sakit Puri Cinere yang tidak mau disebutkan namanya. Saat diwawancarai MNC Portal Indonesia, ia menyebut Habib Hasan Bin Jafar Assegaf masuk ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada pagi hari.

"Datang ke sini tadi pagi antara jam 8 atau jam 9 gitu. Datang sudah kritis langsung dibawa ke IGD," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut dikatakan bahwa Habib Hasan Bin Jafar Assegaf datang diantar oleh pihak keluarga. Setelah dinyatakan meninggal, jenazah diantar menggunakan ambulans rumah sakit untuk dibawa ke rumah duka di daerah Cilodong, Depok, Jawa Barat.

Sayangnya tidak diketahui penyebab Habib Hasan kritis. Yang jelas sumber menyebut bahwa Habib Hasan Bin Jafar Assegaf memang sebelumnya juga pernah berobat ke Rumah Sakit Puri Cinere.

 BACA JUGA:

"Iya pasien lama," ujarnya sambil menunjukan kartu identitas pasien.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188730/skk_migas-Zf7S_large.jpg
Kronologi VP Sekretaris SKK Migas Meninggal, Tabrak Transjakarta saat Bersepeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183977/kaesang_pangarep-rBAS_large.jpg
Kaesang Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183975/wiranto-NizK_large.jpg
Cerita Duka Wiranto, Perjuangan Istri Melawan Sakit Sebelum Meninggal Dibawa ke Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183967/istri_wiranto_meninggal-ksge_large.jpg
Tiba di Rumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disholatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183963/istri_wiranto_meninggal-d751_large.jpg
Sejumlah Pejabat Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto, Ada Menkopolkam hingga Penasihat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183943/wiranto-hm3F_large.jpg
Istri Wiranto Akan Dimakamkan di Delingan Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement