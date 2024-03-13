Habib Hasan Dimakamkan Besok di Kompleks Masjid Nurul Musthofa Center Depok

DEPOK - Almarhum Habib Hasan bin Jaffar Assegaf selaku Pimpinan Majelis Nurul Musthofa bakal dimakamkan di makam keluarga berdekatan dengan sang ibunda di Kompleks Masjid Nurul Musthofa Center, Cilodong, Depok pada Kamis 14 Maret 2024 besok setelah Dzuhur.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi pada Rabu (13/3/2024) sore hari makam telah digali sejumlah santri dibantu jamaah Nurul Musthofa. Terlihat pula dua unit truk membawa tanah merah lalu secara estafet dibawa masuk ke area dalam pemakaman.

Setelah selesai area pemakaman dibatasi oleh pagar berwarna hitam agar tidak sembarang jamaah memasuki area dalam makam tersebut.

Sedangkan jenazah almarhum Habib Hasan disemayamkan di rumah duka yang juga berada di kompleks Masjid Nurul Musthofa Center. Ribuan pelayat bertakziyah silih berganti menghantarkan doa kepada almarhum Habib Hasan.

Sebelumnya, pendiri dan pimpinan Majelis Nurul Musthofa, Habib Hasan bin Jaffar Assegaf meninggal dunia pada Rabu pagi atau bertepatan 2 Ramadan 1445 Hijriah. Kabar duka itu dibenarkan langsung oleh adik kandung almarhum, Habib Abdullah bin Jafar Assegaf melalui laman Instagram @habib_abdallah_bin_jafar.

"Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun, berita duka cita telah wafat guru mulia kita Adda'i Ilallah Al Mujahid Fi Sabilillah Akhinal Mahbub Al Habib Hasan Bin Jafar Assegaf, Pembina Majelis Taklim Nurul Musthofa Jakarta," tulis caption Instagram resmi Habib Abdullah.