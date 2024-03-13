KPU Sahkan Rekapitulasi Dapil Jawa Timur I, Ada Nama Ahmad Dhani

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan rekapitulasi suara di tingkat nasional pada pemilu DPR RI dapil Jawa Timur (Jatim) I . Partai Gerindra jadi pemenang dengan raihan suara terbanyak pada dapil itu.

Dengan jatah 10 kursi untuk dapil Jatim I, terdapat 3 wakil rakyat dari partai Gerindra yang diprediksi lolos, salah satunya adalah musisi Ahmad Dhani. Sementara PDI Perjuangan diwakili oleh 2 orang untuk dapil itu.

"Dengan demikian pembacaan model D Hasil provinsi untuk pemilu DPR Dapil Jatim I kita sahkan," ujar komisioner KPU RI, August Mellaz, di ruang sidang, kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).

Sedangkan, masing-masing seorang perwakilan dari PKB, PAN, Golkar, NasDem, dan PKS. Berikut 10 nama-nama caleg yang lolos ke Senayan dari dapil Jatim 1.

1. Partai Gerindra

-Bambang Haryo Soekartono: 190.741 suara