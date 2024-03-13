Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Tegaskan Aturan Speaker Dalam Masjid Bentuk Toleransi Umat Beragama

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |16:33 WIB
Menko PMK Tegaskan Aturan Speaker Dalam Masjid Bentuk Toleransi Umat Beragama
Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan aturan speaker dalam masjid yang diatur lewat Surat Edaran (SE) Menteri Agama (Menag) untuk toleransi antar umat beragama.

“Ya sebetulnya membaca Alquran ataupun berdzikir itu keras atau tidak itu kan soal anu saja adabnya. Tapi sebaiknya ya kita harus bertenggang rasa lah sekarang ini. Kan kita sudah mengalami proses yang cukup panjang hidup intern umat beragama dan antarumat beragama ini,” kata Muhadjir usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

"Karena kita memang negara yang beragama, bangsa yang beragama, namanya toleransi, tenggang rasa itu harus betul-betul dijaga," tambahnya.

Muhadjir menambahkan, jika pengeras suara berdekatan antar masjid dan bersaut-sautan justru tidak membuat tidak khusyuk dalam beribadah.

"Karena kalau kita menggunakan pengeras suara berdekatan apalagi masjidnya banyak, saling bersaut-sautan, itu kan jauh lebih tidak membuat khusuk dalam ibadah puasanya kan," ujarnya.

“Karena itu menurut saya silahkan menggunakan pengeras suara tetapi yang proporsional, yang memang itu diperlukan misalnya untuk mengundang orang untuk hadir atau memberitahukan sesuatu yang sangat penting,” imbuhnya.

“Tetapi kalau itu dimaksudkan untuk membikin suara lebih rame, saya kira tidak perlulah gitu,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/525/3126290/jalan_layang-rCk1_large.jpg
Jalan Layang di Cirebon Disulap Jadi Pasar Takjil Dadakan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/18/3124566/ramadhan-z3NV_large.jpg
Pesantren 1.000 Cahaya Ramadhan: Menyambung Doa, Menyeka Gundah Bersama Warga Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124559/lemhannas-R1XS_large.jpg
Peringati Nuzulul Quran, Gubernur Lemhannas Tekankan Pentingnya Jaga Etika Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122866/ramadhan-nSgc_large.jpg
Besok, Ustadz Taufiqurrahman hingga Syakir Daulay Bakal Isi Acara RCTI+ Supershow Ramadan di Kota Wisata Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122845/supershow_ramadhan-URGC_large.jpg
RCTI+ Supershow Ramadan Gelar Lomba Da'i Cilik, Warga: Bagus, Asah Anak Syiarkan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/338/3120102/polda_metro_jaya-crUo_large.jpg
Awas! Polisi Larang Konvoi, Main Petasan dan Balap Liar Selama Ramadhan, Jika Melanggar Ini Akibatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement