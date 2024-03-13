Mayor Teddy Naik Jabatan Jadi Wadanyon, KSAD Buka Suara

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak menanggapi perihal promosi jabatan Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi Wakil Komandan Batalyon Infantri (Wadanyonif) Para Rider 328/Dirgahayu.

"Ya memang bagus lah beliau ini kan udah lama tinggal tentara balik lagi. Bagaimana di tentara mungkin nanti diperlukan di mana lagi sehingga nanti orang ini tahu banyak mensinkronkan segala macam bagaimana di tentara bagaimana di kementerian gitu ya bagus lah itu," kata Maruli di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Menurut Maruli, Teddy sudah dinilai siap untuk dipromosikan jabatannya. Teddy, katanya, telah memiliki pengalaman dan pendidikan militer mulai dari akademi hingga komando.

"Sudah, sudah sempet masuk satuan grup satu kan bareng saya dulu dia, saya wadangrup dia letnan letnan masih itu adalah proses itu. Nantikan bagus lah tidak langsung komandan, wadan dulu bisa lihat lihat bagus mudah-mudahan," ujarnya.

Maruli menilai promosi jabatan untuk Teddy memungkinkan untuk mendapat masa depan yang cerah. Meski begitu, dirinya tidak menjamin masa depan cerah itu didapatkan Teddy secara mudah atau tidak.

"Semua lah, kalau namanya mayor masa depannya pasti cerah karena masih sama-sama jalan gini kan, nanti di tengah jalan ada yang sukses ada yang ini baru bisa bernilai," kata Maruli.