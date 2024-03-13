Belasungkawa Atas Wafatnya Habib Hasan, Ganjar: Kami Bersaksi Engkau Orang Salih

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo turut berbelasungkawa atas wafatnya pimpinan majelis Nurul Musthofa, Habib Hassan Bin Jafar Assegaf.

Pernyataan belasungkawa, disampaikan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu melalui akun instagram pribadinya,@ganjarpranowo. Dalam unggahannya, Ganjar memposting foto berkonsep hitam-utih bersama Habib Hasan.

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Habib Hasan, kami bersyukur bisa menjadi bagian dari majelismu, menjadi bagian dari orang-orang yang mencintaimu dan kakek moyangmu," kata Ganjar dalam keterangan postingan itu dikutip, Rabu (13/3/2024).

BACA JUGA: Habib Hasan Dimakamkan Besok di Kompleks Masjid Nurul Musthofa Center Depok

Sementara itu, Ganjar juga menyatakan bahwa Habib Hassan merupakan sosok yang salih. Bahkan, kata Ganjar, kesalihan Habib Hassan telah memberi tauladan hingga akhir hayat.

"Kami bersaksi engkau adalah orang salih yang memberi tauladan kesalihan hingga akhir hayat," tandas Ganjar.

Sebelumnya, ulama kondang Habib Hassan Bin Jafar Assegaf pimpinan majelis Nurul Musthofa meninggal dunia, Rabu (13/3/2024). Kabar duka ini telah dikonfirmasi langsung melalui akun Instagram resmi @hassan_jafar_umar_assegaf.