HOME NEWS NASIONAL

Gelar PeaceSantren, Kemenag Tebar Pesan Damai Bareng Santri di Bulan Ramadhan

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |19:36 WIB
Gelar PeaceSantren, Kemenag Tebar Pesan Damai Bareng Santri di Bulan Ramadhan
Kemenag gelar PeaceSantren (Foto: Dok Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) memanfaatkan momentum Ramadhan 1445 H untuk menebar pesan perdamaian. Dibungkus dalam acara PeaceSantren, Kemenag menggandeng santri dan masyarakat pesantren, serta group band Gigi dan Padi untuk bersama-sama menguatkan persaudaraan dan perdamaian di bulan penuh kasih sayang.

“Alhamdulillah, sebagai bagian dari syiar Ramadhan, kami akan menggelar PeaceSantren. Bersama ribuan santri dan masyarakat pesantren, kami akan terus menggaungkan pesan perdamaian dan semangat persaudaraan,” terang Direktur Jenderal Pendidikan Islam M.Ali Ramdhani dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

“Kami juga menggandeng Group Band Gigi dan Padi, untuk bersama mensenandungkan pesan cinta dan perdamaian melalui lagu religi,” sambungnya.

PeaceSantren digelar dalam rupa Roadshow “Ngabuburit Ramadan 1445 H” yang diselenggarakan secara bergiliran di lima kota di pulau Jawa, yaitu: Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pemilihan tuan rumah berdasarkan pada kota-kota yang sangat kental akan budaya pesantren, termasuk tradisi selama Ramadhan.

Kenapa pesantren? Pria yang juga akrab disapa Kang Dhani ini menjelaskan bahwa komunitas pesantren selama ini telah terbukti berhasil membina keharmonisan dalam kehidupan sosial para santri, meskipun mereka berasal dari kemajemukan asal usul suku, latar belakang dan karakter. Bahkan, komunitas pesantren nyata mampu berbaur dan memberikan banyak efek positif kepada masyarakat sekitarnya.

“Belajar dari pesantren inilah kita akan menyebarkan pesan damai kepada seluruh elemen anak bangsa, agar kita kembali hidup rukun dan damai,” sebut Kang Dhani.

“Ini juga menjadi bagian dari ikhtiar kita membumikan pesan penguatan moderasi beragama dalam kemasan yang lebih segar,” lanjutnya.

