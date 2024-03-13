Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ramai Kabar Penetapan Tersangka Baru Kasus Korupsi Smart City, Akun Instagram Sekda Kota Bandung Tiba-tiba Menghilang

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |20:38 WIB
BANDUNG - Akun Instagram Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna tiba-tiba menghilang.

Berdasarkan pantauan pada Rabu (13/3/2024) pukul 19.45 WIB, akun Instagram Ema Sumarna @emasumarna_ tidak dapat diakses alias blank dengan informasi "Belum Ada Postingan".

Hilangnya akun Instagram Ema Sumarna ini bertepatan dengan kabar penetapan status tersangka kepada Ema Sumarna oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pengadaan CCTV dalam program Bandung Smart City.

Sebelumnya diberitakan, KPK telah menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan suap pengadaan CCTV dan jasa penyediaan internet di Bandung dalam program Bandung Smart City.

Penetapan tersangka baru itu merupakan pengembangan dari kasus yang menyeret Wali Kota nonaktif Bandung, Yana Mulyana.

Namun, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri belum membeberkan secara gamblang terkait tersangka baru itu. Ali hanya memberikan kisi-kisi terkait tersangka berasal dari kalangan eksekutif dan legislatif di Kota Bandung.

"Beberapa pihak sudah ditetapkan sebagai TSK (tersangka), baik dari pihak eksekutif Pemerintahan Kota Bandung, maupun dari pihak legislatif DPRD," ujarnya.

Ali melanjutkan, konstruksi perkara dan daftar nama tersangka akan diumumkan saat pengumuman penetapan dan penahanan tersangka.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Sanjaya mengatakan, pihaknya baru mengetahui perkembangan kasus CCTV yang menyangkut anggotanya tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
