INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terkendala Cuaca, Pencarian WNA Asal Taiwan Korban KM Parikudus Dilanjutkan Pagi Hari

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |00:18 WIB
Terkendala Cuaca, Pencarian WNA Asal Taiwan Korban KM Parikudus Dilanjutkan Pagi Hari
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Tim SAR masih terus melakukan pencarian terhadap salah satu warga negara asing (WNA) berinisial SYC (46) asal Taiwan yang hilang saat KM Parikudus terbalik di Pulau Rambut, Kepulauan Seribu beberapa waktu yang lalu.

Kepala Basarnas Jakarta selaku SAR Mission Coordinator (SMC) dalam operasi SAR, Desiana Kartika Bahari menyebutkan pencarian korban tersebut akan dilanjutkan, Rabu (13/3/2024) pagi hari.

“Kami bersama unsur SAR gabungan terus melakukan upaya yang maksimal dalam pencarian terhadap korban hingga petang tadi namun belum membuahkan hasil, rencana penyisiran akan kita lanjutkan besok pagi,” kata dia dalam keterangannya.

Desiana menyebut, keputusan itu diambil usai pihaknya menemukan sejumlah kendala seperti gelombang yang masih cukup tinggi dan jarak pandang penyelaman yang terbatas.

“Tim SAR gabungan juga menemui kendala dalam melakukan proses pencarian diantaranya adalah gelombang yang cukup tinggi dan visibilty penyelaman yang terbatas dengan jarak pandang kurang lebih hanya 1 meter,” ungkapnya.

Untuk malam ini, lanjut dia, pencarian akan dilanjutkan dengan pemantauan melalui proses pemapelan terhadap kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian.

“Unsur SAR gabungan yang terlibat dalam operasi SAR diantaranya adalah Basarnas Jakarta, Basarnas Spesial Group, PolAir Polda Metro Jaya, Polres Kep.Seribu, Pos TNI AL Pantai Mutiara, Damkar Kep.Seribu, KKP Tanjung Priok, dan Pihak Asha Resort,” jelasnya.

