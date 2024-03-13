Kondisi Wanita Lompat dari Flyover Cengkareng, Polisi: Stabil tapi Rahang Patah

JAKARTA - Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoloan Situmorang memberikan informasi terhadap kondisi wanita berinisial M alias O (21) yang nekat lompat dari Flyover Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin 11 Maret 2024 lalu.

Hasoloan menyebutkan bahwa saat ini kondisi dari M alias O yang melompat dari Flyover sudah dalam keadaan stabil. Hanya saja, korban mengalami patah tulang pada bagian rahang.

“Kondisinya stabil, rahang patah,” kata Hasoloan saat dihubungi wartawan, Selasa (12/3/2024).

Dia juga menuturkan, saat ini korban masih belum bisa banyak berbicara. Hal itu terungkap saat pihaknya mencoba untuk meminta keterangan terhadap korban.

“Dari (pemeriksaan) orang tuanya ada permasalahan internal. Pribadi. Nah masih kita dalami. Mau konfirmasi sama korban, korbannya masih belum bisa diajak ngobrol,” jelasnya.

BACA JUGA: Lokasi Sekeluarga Bunuh Diri di Apartemen Masih Ada Garis Polisi

Sebelumnya diberitakan, Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang wanita tergeletak di jalanan di bawah flyover Cengkareng, Jakarta

Sebuah yang memperlihatkan seorang wanita tergelatak di jalanan di bawah flyover Cengkareng, Jakarta Barat.