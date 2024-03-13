Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI Jakarta: Waspada Cuaca Ekstrem hingga Besok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |03:28 WIB
BPBD DKI Jakarta: Waspada Cuaca Ekstrem hingga Besok
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau adanya potensi cuaca ekstrem seperti curah hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat hingga besok, Kamis 14 Maret 2024.

“Waspada cuaca ekstrem di Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada 8-14 Maret 2024,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram @bpbddkijakarta yang dilihat Rabu (13/3/2024).

BPBD menyebutkan bahwa berdasarkan siaran pers BMKG, hasil analisis mengidentifikasi adanya potensi peningakatan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan angin kencang di wilayah DKI Jakarta dan sekitar.

“Kondisi tersebut dipicu oleh aktivitas Madden Julian Oscillation (JMO) serta fenomena gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial yang aktif di wilayah Indonesia” tulisnya.

BPBD DKI menyebutkan, peningkatan kecepatan angin dari utara Indonesia hingga melintasi equator melalui Selat Karimata yang mengindikasikan aktivitas Cross Equatorial Northerly Surge (CENS).

“Potensi pembentukan pusat tekanan rendah di Samudra Hindia Barat Daya - Selatan Jawa dan Australia bagian utara yang dapat memicu terbentuknya pola pumpunan dan perlambatan angin di Indonesia bagian Selatan,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
