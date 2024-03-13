Polisi Sebut Wanita yang Nekat Lompat dari Flyover Cengkareng Punya Masalah Pribadi

JAKARTA - Polisi masih mendalami motif dari aksi wanita berinisial M alias O (21) yang nekat melompat dari Flyover Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin 11 Maret 2024 lalu. Kini, polisi menduga korban memiliki masalah pribadi.

Kapolsek Cengkareng, Kompol Hasoloan Situmorang menjelaskan hal itu diketahui berdasarkan pemeriksaan terhadap orangtua dari korban.

“Dari (pemeriksaan) orangtuanya ada permasalahan internal. Pribadi. Nah masih kita dalami. Mau konfirmasi sama korban, korbannya masih belum bisa diajak ngobrol,” kata dia saat dihubungi awak media, Selasa (12/3/2024).

Lebih jauh, Hasoloan menuturkan bahwa pihaknya belum bisa memastikan juga apakah korban memiliki permasalahan dengan kekasihnya.

“Belum kita konfirmasi, tapi kata keluarganya ada masalah pribadi,” jelasnya.

Sebelumnya, Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang wanita tergeletak di jalanan di bawah flyover Cengkareng, Jakarta

Sebuah yang memperlihatkan seorang wanita tergelatak di jalanan di bawah flyover Cengkareng, Jakarta Barat.

Dalam video yang dilihat, wanita itu tampak tergeletak di jalanan di bawah flyover Cengkareng, Jakbar. Dinarasikan bahwa wanita tersebut tengah melakukan percobaan bunuh diri.

Dari video itu, terlihat sejumlah orang tampak menghentikan kendaraan di lajur jalan tersebut. Peristiwa itu juga menarik pengendara lainnya yang turut berhenti di seberang jalan lokasi wanita tersebut tergeletak.