INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Akan Guyur DKI Jakarta Siang Hari Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |04:40 WIB
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Sejumlah wilayah Ibu Kota diguyur hujan pada hari ini.

"Waspada Hujan intensitas ringan - sedang, disertai angin kencang siang - malam hari," demikian Peringatan Dini BMKG.

Pada pagi hari, cuaca berawan terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diramalkan diguyur hujan ringan.

Telusuri berita news lainnya
