INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meresahkan! Sekelompok Remaja Tanggung Tawuran di Sawangan menjelang Sahur

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |04:49 WIB
Meresahkan! Sekelompok Remaja Tanggung Tawuran di Sawangan menjelang Sahur
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Aksi tawuran pecah yang diduga dilakukan oleh sekelompok remaja tanggung menjelang sahur di bulan suci Ramadhan pada Rabu (13/3/2024) dini hari.

Dari video yang dilihat MNC Portal Indonesia, disebutkan menjelang sahur sejumlah kelompok remaja tanggung melakukan tawuran di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Depok. Aksi tawuran remaja di lokasi tersebut pun meresahkan warga.

“Guys kali ini ada yang tawuran guys. Tawuran guys, tawuran. Di Sawangan,” ucap perekam yang dilihat MNC Portal Indonesia.

Dari video yang beredar, terlihat sekelompok remaja berlarian dan saling serang antar remaja lainnya. Terlihat sejumlah remaja pun menggunakan sepeda motor roda dua.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui pasti kronologi terjadinya tawuran serta ada atau tidaknya korban dari kejadian tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
