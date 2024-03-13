Meresahkan! Sekelompok Remaja Tanggung Tawuran di Sawangan menjelang Sahur

JAKARTA - Aksi tawuran pecah yang diduga dilakukan oleh sekelompok remaja tanggung menjelang sahur di bulan suci Ramadhan pada Rabu (13/3/2024) dini hari.

Dari video yang dilihat MNC Portal Indonesia, disebutkan menjelang sahur sejumlah kelompok remaja tanggung melakukan tawuran di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Depok. Aksi tawuran remaja di lokasi tersebut pun meresahkan warga.

“Guys kali ini ada yang tawuran guys. Tawuran guys, tawuran. Di Sawangan,” ucap perekam yang dilihat MNC Portal Indonesia.

Dari video yang beredar, terlihat sekelompok remaja berlarian dan saling serang antar remaja lainnya. Terlihat sejumlah remaja pun menggunakan sepeda motor roda dua.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui pasti kronologi terjadinya tawuran serta ada atau tidaknya korban dari kejadian tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )