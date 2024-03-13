Raja Salman Bagikan Ribuan Box Nasi Briyani untuk Buka Puasa di Masjid Istiqlal

JAKARTA —Seperti pada bulan Ramadhan sebelumnya, Masjid Istiqlal kembali mengadakan buka puasa bersama gratis yang mulai dilaksanakan pada 1 Ramadhan 1445 H di selasar Ar-Razzaq.

Pada kesempatan kali ini, terdapat 4.000 nasi box yang disediakan untuk masyarakat dengan menu yang berbeda-beda.

Salah satu menu yang tersedia yakni nasi briyani dari Raja Arab Saudi, Salman Bin Abdulaziz Al Saud. Nasi briyani ini dilengkapi ayam goreng, sambal merah, serta acar wortel dan timun.

Selain itu ada pula satu buah pisang, tiga buah kurma, dan satu botol kecil air mineral. Hidangan ini diberikan oleh Raja Salman melalui melalui Kantor Kedutaan Besar Saudi Arabia di DKI Jakarta.

Dalam kesempatan buka bersama hari pertama ini, ada 1.000 box makanan yang disediakan oleh Raja Salman. Hal ini membuat masyarakat pun terlihat membuat video ucapan terima kasih untuk Raja Salman.

“Terima kasih Raja Salman,” kata masyarakat yang turut buka bersama di selasar Ar-Razzaq, Istiqlal, Selasa (12/3/2024).

Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) Ismail Chawidu mengatakan, jika dihitung secara keseluruhan, Masjid Istiqlal menyediakan 4.000 box makanan untuk hari Senin sampai Kamis. Sementara pada Jumat sampai Minggu ada 6.000 box makanan.

Ribuah box makanan tersebut berasal dari masyarakat yang berpartisipasi untuk memberikan sumbangan. Seperti contohnya pada hari pertama ada Raja Salman yang memberikan 1.000 box nasi birani dan ayam goreng.