Dua Tahanan Kabur Polsek Tanah Abang Ditangkap, Nih Tampangnya yang Masih Buron!

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menangkap dua tahanan Polsek Tanah Abang yang kabur beberapa waktu lalu. Saat ini, tersisa satu orang tahanan yang masih buron dan terus dilakukan pengejaran.

“Kami berhasil menangkap Harisquallah Arrahman dan Welen Saputra Thio di dua lokasi terpisah,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi, Rabu (13/3/2024).

Di sisi lain Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Chandra Mata Rohansyah mengungkapkan pihaknya berhasil menangkap dua tahanan yang kabur di dua lokasi terpisah.

Harisqullah Arrahman ditangkap di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sedangkan Welen Saputra Thio ditangkap di daerah Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat.

Sementara satu orang masih buron bernama Renal warga Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Tinggal Renal yang masih kita kejar dengan tim gabungan bentukan Polres Metro Jakarta Pusat jajaran Satreskrim dan Satnarkoba,” tutup Chandra.