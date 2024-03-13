Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi! Rumah Dibobol Maling saat Ditinggal Sholat Tarawih di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |11:25 WIB
Lagi! Rumah Dibobol Maling saat Ditinggal Sholat Tarawih di Depok
Kondisi rumah warga dibobol maling. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

DEPOK - Sebuah rumah di Jalan Al-Hidayah RT 6/3 Bedahan, Sawangan, Kota Depok dibobol maling saat ditinggal ibadah Sholat Tarawih pada Selasa (12/3) malam sekitar pukul 20.30 WIB.

Dalam unggahan laman Instagram @infodepok_id, sejumlah lemari pakaian dalam kamar diacak-acak kawanan maling. Bahkan sejumlah kotak juga berserakan di atas kasur rumah warga tersebut.

 BACA JUGA:

"Baru saja kemalingan tadi (Selasa, 12/3) sekitar jam 20.30 WIB di rumah seorang warga di Jalan Al-Hidayah RT 6/3 Bedahan, Sawangan. Keluarga korban baru pulang dari Shalat Tarawih sama ibunya, betapa kagetnya pintu rumahnya sudah kebuka," tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Rabu (13/3/2024).

Sejumlah peranti elektronik seperti laptop hingga perhiasan raib digasak kawanan maling.

 BACA JUGA:

"Pas dicek masuk ke kamar semuanya sudah berantakan. Yang di ambil HP 1, Laptop 1, Perhiasan, sama dompet yang isinya kartu ATM, KTP, sama kartu mahasiswa saya a.n Rizkia Nurahmi Dwi Jamil," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
