Diduga Tawuran, Belasan Remaja di Tebet Ditangkap Polisi

JAKARTA - Belasan remaja tanggung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan diamankan polisi lantaran diduga terlibat aksi tawuran pada Rabu 13 Maret 2024 dini hari tadi. Satu di antaranya juga positif narkoba saat dilakukan tes urine.

Kapolsek Tebet, Kompol Murodih mengatakan, polisi berhasil mengamankan 13 remaja yang diduga ikut dalam aksi tawuran pada Rabu dini hari tadi. Setelah belasan remaja itu berhasil diamankan, polisi langsung mengimbau orangtua hingga Lurah Manggarai agar waspada terhadap aksi tawuran di bulan Ramadhan ini.

"Mohon izin melaporkan kegiatan menindaklanjuti laporan warga telah diamankan 13 remaja Rw. 09 Kel. Manggarai yang diduga akan melakukan tawuran sehabis saur," ujarnya kepada wartawan, Rabu (13/3/2024).

Menurutnya, saat ini belasan remaja tersebut sudah dibawa ke Polsek Tebet. Setelah dilakukan pengecekan lebih jauh, satu dari 13 remaja yang diamankan itu positif narkoba pasca di tes urine.

"Pengecekan urine 1 orang dinyatakan positif Narkoba, dan yang 12 orang dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orangtua masing-masing, selanjutnya dikembalikan kepada orangtua," tuturnya.

(Arief Setyadi )