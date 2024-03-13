Bersama Kakaknya, Sekuriti Mal di Bogor Curi Motor dalam Parkiran

BOGOR - Polisi menangkap pelaku pencurian motor yang terjadi di parkiran Lippo Plaza Ekalokasari, Kota Bogor. Pelaku merupakan sekuriti dan dalam aksinya bekerja sama dengan sang kakak.

"Pelaku sekuriti bekerja sama dengan kakaknya," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Rabu (13/3/2024).

Pelaku yang diketahui berinisial RD (26) itu mengambil kunci motor milik korbannya dari dalam loker. Pelaku bekerja sama dengan kakaknya AD untuk mengambil motor korban di parkiran mal.

"Pelaku memberikan kunci ke kakaknya dan menunjukkan motornya yang bisa diambil. Lalu dicuri motor dari korban, dengan kerja sama kedua pelaku sehingga bisa berpindah dari dalam mal lewat keluar dari pintu palang sekuriti," ujarnya.

Aksi tersebut terhitung telah direncanakan secara matang. Karena, pelaku RD juga sempat mematikan kamera pengawas CCTV ketika beraksi.

"Pelaku yang merupakan sekuriti mematikan CCTV sehingga mengaburkan jejak," ungkapnya.