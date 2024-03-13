Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Hak Angket, Massa Bakar Ban di Depan Gedung DPR

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |15:02 WIB
Demo Hak Angket, Massa Bakar Ban di Depan Gedung DPR
Massa pedemo bakar ban di depan Gedung DPR, Jakarta (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa di Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024) siang. Pembakaran ban warnai unjuk rasa yang mendukung penggunaan angket DPR RI terkait Pemilu 2024.

Dari pantauan MPI, unjuk rasa digelar sekitar pukul 13.35 WIB. Nampak, ada sekitar 15 orang massa menggelar unjuk rasa tepat di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI.

Aparat kepolisian pun langsung bersiaga untuk memberikan pengamanan dalam unjuk rasa tersebut. Sehingga, arus lalu lintas pun tak mengalami hambatan akibat adanya unjuk rasa tersebut.

Sementara para pengunjuk rasa pun melakukan aksi bakar ban. Nampak, dua buah ban mobil diletakan di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI. Mereka langsung membakar ban tersebut.

Asap tebal bewarna hitam pun mengepul dari ban itu mewarnai aksi orasi mereka. Dalam orasinya, sang orator menyatakan dukungan terhadap penggunaan hak angket DPR RI guna menelisik kejanggalan Pemilu 2024.

"Yang tidak melaksanakan hak angket, wajib dan patut dicurigai. Jadi anggota DPR yang tak menggunakan hak angket wajib dicurugai," ujar orator saat berorasi dari atas mobil komando.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement