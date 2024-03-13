Demo Hak Angket, Massa Bakar Ban di Depan Gedung DPR

JAKARTA - Sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa di Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024) siang. Pembakaran ban warnai unjuk rasa yang mendukung penggunaan angket DPR RI terkait Pemilu 2024.

Dari pantauan MPI, unjuk rasa digelar sekitar pukul 13.35 WIB. Nampak, ada sekitar 15 orang massa menggelar unjuk rasa tepat di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI.

Aparat kepolisian pun langsung bersiaga untuk memberikan pengamanan dalam unjuk rasa tersebut. Sehingga, arus lalu lintas pun tak mengalami hambatan akibat adanya unjuk rasa tersebut.

Sementara para pengunjuk rasa pun melakukan aksi bakar ban. Nampak, dua buah ban mobil diletakan di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI. Mereka langsung membakar ban tersebut.

Asap tebal bewarna hitam pun mengepul dari ban itu mewarnai aksi orasi mereka. Dalam orasinya, sang orator menyatakan dukungan terhadap penggunaan hak angket DPR RI guna menelisik kejanggalan Pemilu 2024.

"Yang tidak melaksanakan hak angket, wajib dan patut dicurigai. Jadi anggota DPR yang tak menggunakan hak angket wajib dicurugai," ujar orator saat berorasi dari atas mobil komando.

(Arief Setyadi )