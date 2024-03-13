Viral Aksi Maling Motor di Kantor Ekspedisi Terekam CCTV di Bogor

BOGOR – Kasus pencurian sepeda motor (curanmor) kembali terjadi di halaman parkir kantor ekspedisi di Jalan Transyogi, Cileungsi pada Rabu (13/3/2024) dini hari.

Dalam rekaman tersebut nampak dua pelaku memantau motor matik berwarna hitam sebelum melakukan aksinya. Satu di antaranya mengawasi keaadaan dan satu lagi dengan swater hitam bertugas membobol motor yang terparkir.

Terlihat aksi tersebut sempat diketahui seorang wanita yang ternyata adalah karyawan perusahaan ekspedisi tersebut. Namun wanita tersebut kalah cepat saat mengejar pelaku pencurian.

