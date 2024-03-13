Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Habib Hasan bin Jafar Assegaf Meninggal, Ini Kenangan Aniews Baswedan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |16:15 WIB
Habib Hasan bin Jafar Assegaf Meninggal, Ini Kenangan Aniews Baswedan
Anies Baswedan melayat ke rumah duka Habib Hasan bin Jafar Assegaf (Foto : MPI)
A
A
A

DEPOK - Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan mengenang sosok pendiri sekaligus pemimpin Majelis Nurul Musthofa, Habib Hasan bin Jaffar Assegaf sebagai pribadi yang sangat mulia hingga selalu memberikan rasa kasih kepada anak-anak muda di Jakarta.

Diketahui Habib Hasan meninggal dunia pada, Rabu (13/3/2024), sekira pukul 09.01 WIB, saat hendak Sholat Dhuha.

"Masya Allah luar biasa. (Almarhum Habib Hasan) adalah pribadi yang sangat mulia, yang halus, yang lembut, yang selalu menyapa semua, dan memberikan rasa kasih pada anak-anak muda di Jakarta, mereka semua merasakan betul kehadiran almarhum, luar biasa," kata Anies usai melayat ke rumah duka di Kompleks Masjid Nurul Musthofa Center, Cilodong, Depok.

Anies bersama ribuan jemaahnya mengaku kehilangan sosok Habib Hasan. Namun, Ia yakin anak-anak beliau dapat meneruskan dan membesarkan Majelis Nurul Musthofa.

"Kita semua kehilangan tapi kami yakin, anaknya akan meneruskan dan membesarkan Nurul Musthofa ini," ujarnya.

Anies menyebut belum sempat bertemu langsung dengan almarhum beberapa waktu sebelum meninggal dunia. Namun, Jakarta merasakan kehadirannya luar biasa lewat Nurul Musthofa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188730/skk_migas-Zf7S_large.jpg
Kronologi VP Sekretaris SKK Migas Meninggal, Tabrak Transjakarta saat Bersepeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183977/kaesang_pangarep-rBAS_large.jpg
Kaesang Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183975/wiranto-NizK_large.jpg
Cerita Duka Wiranto, Perjuangan Istri Melawan Sakit Sebelum Meninggal Dibawa ke Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183967/istri_wiranto_meninggal-ksge_large.jpg
Tiba di Rumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disholatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183963/istri_wiranto_meninggal-d751_large.jpg
Sejumlah Pejabat Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto, Ada Menkopolkam hingga Penasihat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183943/wiranto-hm3F_large.jpg
Istri Wiranto Akan Dimakamkan di Delingan Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement