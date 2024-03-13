Habib Hasan bin Jafar Assegaf Meninggal, Ini Kenangan Aniews Baswedan

DEPOK - Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan mengenang sosok pendiri sekaligus pemimpin Majelis Nurul Musthofa, Habib Hasan bin Jaffar Assegaf sebagai pribadi yang sangat mulia hingga selalu memberikan rasa kasih kepada anak-anak muda di Jakarta.

Diketahui Habib Hasan meninggal dunia pada, Rabu (13/3/2024), sekira pukul 09.01 WIB, saat hendak Sholat Dhuha.

"Masya Allah luar biasa. (Almarhum Habib Hasan) adalah pribadi yang sangat mulia, yang halus, yang lembut, yang selalu menyapa semua, dan memberikan rasa kasih pada anak-anak muda di Jakarta, mereka semua merasakan betul kehadiran almarhum, luar biasa," kata Anies usai melayat ke rumah duka di Kompleks Masjid Nurul Musthofa Center, Cilodong, Depok.

Anies bersama ribuan jemaahnya mengaku kehilangan sosok Habib Hasan. Namun, Ia yakin anak-anak beliau dapat meneruskan dan membesarkan Majelis Nurul Musthofa.

"Kita semua kehilangan tapi kami yakin, anaknya akan meneruskan dan membesarkan Nurul Musthofa ini," ujarnya.

Anies menyebut belum sempat bertemu langsung dengan almarhum beberapa waktu sebelum meninggal dunia. Namun, Jakarta merasakan kehadirannya luar biasa lewat Nurul Musthofa.