Viral Aksi Pencurian Sepeda Motor Siang Bolong di Bekasi, Wajah Pelaku Terekam Jelas

BEKASI – Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) yang terparkir di depan rumah terjadi tepat pukul 13.09 WIB. Kejadian tersebut terjadi di Gang Mawar, Kampung Jarakosta, RT 005 RW 003, Desa Suka Danau, Cikarang Barat, Bekasi (12/3/2024).

Terlihat pada rekaman CCTV pelaku berjumlah dua orang, satu pelaku mengawasi dari luar, sementara pelaku lainnya masuk ke halaman rumah membobol dan membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan rumah.

Pelaku yang terlihat jelas dari CCTV menggunakan baju hitam dan tes selempang berwarna merah melancarkan aksinya di siang bolong. Pelaku membawa kabur sepeda motor curiannya dengan merk Honda Beat dan berplat nomor B 5517 FJL.

Kejadian yang diposting @cikarang.people ini menuai beragam komentar dari para netizen termasuk kritik pada pihak yang berwajib.

“Cikarang nggak ada polisi? Patroli kaya Jatanras, jaguar, raimas nggak punya?” ujar salah seorang netizen.