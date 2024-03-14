Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Hari ke-15, KPU Rampungkan 5 Provinsi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |00:34 WIB
Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Hari ke-15, KPU Rampungkan 5 Provinsi
Rekapitulasi Pemilu 2024 (Foto: MPI)
JAKARTA - Rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional terus dijalankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga batas akhir pada 20 Maret 2024. Memasuki hari ke-15, KPU telah merampungkan 21 provinsi, Rabu (13/3/2024).

Hari ini, KPU menyelesaikan 5 provinsi di antaranya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Riau, Papua Barat. Hasilnya dari 5 Provinsi itu, pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menempati posisi pertama dengan 22.010.128 suara.

Sementara Pasangan nomor urut satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar mendapatkan 6.514.942 Suara. Selanjutnya Pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD meraih 5.065.909 suara.

Komisioner KPU August Mellaz, mengatakan pihaknya diberikan waktu selama 35 hari setelah pemungutan suara untuk mengumumkan hasil Pemilu 2024. Namun KPU menargetkan rekapitulasi suara tingkat nasional akan selesai sebelum 20 Maret 2024.

"Kalau target kami malah selesai sebelumnya. Apakah mungkin nanti tanggal 18 Maret, karena kan kami juga pantau yang ada di bawah ya," kata Mellaz kepada wartawan di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).

Berikut rekapitulasi suara tingkat nasional pada hari ke -15:

1. Sulawesi Tenggara

Anies - Muhaimin : 361.585

Prabowo - Gibran: 1.113.344

Ganjar - Mahfud: 90.727

2. Jawa timur

Anies - Muhaimin : 4.492.652

Prabowo - Gibran: 16.716.603

Ganjar - Mahfud: 4.434.805

Halaman:
1 2
      
