Tunggu Pengumuman Resmi dari KPU, Anies Baswedan: Kalau Ternyata Ada Putaran Kedua Gimana?

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan meminta seluruh pihak untuk menunggu hasil Pilpres 2024 dari keputusan resmi KPU yang baru akan diumumkan Rabu 20 Maret 2024 pekan depan.

Ia menyebut bahwa masih terdapat berbagai kemungkinan sampai KPU menyampaikan hasil resminya.

"Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata ada hasil yang berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20 Maret baru kemudian nanti kita akan sampaikan," kata Anies kepada wartawan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2024).

Anies berpesan bahwa benar adanya di dalam proses Pemilu itu yang menang akan berada di pemerintahan sementara yang kalah akan berada di luar pemerintahan (pihak oposisi).