Bustami Jadi Pj Gubernur Aceh, Mendagri Tito Minta Sukseskan Pilkada dan PON 2024

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Bustami Hamzah sebagai Penjabat atau Pj Gubernur Aceh, menggantikan Achmad Marzuki.

Upacara pelantikan dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.

Bustami yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Aceh.

Mendagri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berjalan lancar di Aceh. Namun, mengingat proses pasca-pemungutan suara masih berlangsung, Mendagri pun meminta Pj. Gubernur untuk mengawal tahapan penghitungan suara secara manual agar berjalan lancar.

Mendagri pun meminta Pj gubernur yang baru dilantik untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar serentak pada akhir tahun ini. Ia mengingatkan bahwa banyak aspek yang perlu mendapat atensi dari Bustami agar pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat lokal tersebut dapat berjalan lancar.

“Oleh karena itulah dalam kesempatan yang baik ini, saya mohon dengan segala hormat kepada pak Bustami tolong jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan Aceh,“ kata Mendagri.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan Bustami untuk menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Provinsi Aceh. Pasalnya, Provinsi Aceh bersama Provinsi Sumatera Utara telah terpilih sebagai tuan rumah kegiatan olahraga nasional tersebut.

“Tugas yang penting yaitu untuk merealisasikan PON terlaksana di Aceh, karena Pekan Olahraga Nasional ini Aceh diberikan kepercayaan bersama-sama dengan Sumatera Utara untuk menjadi penyelenggara di bulan September 2024,” kata Mendagri.

Dirinya meminta agar PON bukan hanya sebatas terlaksana, tapi juga mampu menumbuhkan kebanggaan bagi warga Aceh. Karena itu, kata dia, Kemendagri dan kementerian/lembaga terkait siap membantu agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Usai dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah langsung menggelar pertemuan silaturahmi dan buka puasa bersama para pejabat serta tokoh-tokoh Aceh di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Cikini, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dari Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PPTIM), induk paguyuban masyarakat Aceh di Jakarta.