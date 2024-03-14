Apakah KKB Papua Termasuk Anggota Terorisme?

JAKARTA - Apakah KKB Papua termasuk anggota terorisme? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi yang belum mengetahuinya.

Apalagi gerakan separatis KKB dengan menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi perusakan hingga pembunuhan. Para korban berjatuhan bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparat TNI dan Polri.

Lantas apakah KKB Papua termasuk anggota terorisme? Jawabannya adalah iya. Sebab, Pemerintah resmi melabeli KKB Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) sejak 2021.

Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, soal pelibatan Densus 88 tersebut, saat ini masih terus dibahas oleh berbagai pihak terkait.

"Ini kan kami rapatkan, sedang rapat ke KSP, nah nanti, arahan pak Kapolri bagaimana, terutama pelibatan Densus. Artinya kalau sudah ditetapkan begitu. Densus nanti harus kami ikutkan membantu. Paling tidak memetakan, segala macam itu," kata Imam.